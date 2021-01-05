«Реал» намерен продать зимой трех футболистов

«Реал» в зимнее трансферное окно могут покинуть три игрока команды, утверждает Mundo Deportivo.

По данным источника, из мадридского клуба могут уйти полузащитник Иско, защитник Альваро Одриосола и нападающий Лука Йович.

Иско уже сообщил «Реалу», что хочет покинуть испанский клуб и перейти в команду, в которой будет получать больше игрового времени. В футболисте заинтересован «Ювентус», «Манчестер Сити» и «Наполи». «Реал» готов отпустить игрока за 50 миллионов евро.

Одриосола может снова уйти в аренду в «Баварию», а Лука Йович намерен вернуться в «Айнтрахт».

«Реал» после 17 туров ла лиги занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 36 очков.