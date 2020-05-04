«Реал» находится в контакте с окружением Камавинга

«Реал» намерен приобрести полузащитника «Ренна» Эдуардо Камавинга. Мадридский клуб начал контактировать с окружением 17-летнего француза на предмет возможного перехода. «Ренн» готов начать переговоры только летом, утверждает AS.

Камавинга всерьез рассматривает возможность перехода в другой клуб этим летом. Он переподписал контракт с «Ренном» несколько месяцев назад, но его срок истекает в 2022 году.

Перед вспышкой коронавируса на него установилась цена около 50 миллионов евро, но сейчас ситуация может измениться. Также интерес к Камавинга проявляют «ПСЖ» и «Ювентус».

В сезоне-2019/20 Камавинга провел за «Ренн» 36 матчей, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи.