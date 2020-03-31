«Реал» может купить 16-летнего полузащитника «Лиона»

«Реал» заинтересован в полузащитнике «Лиона» Райане Шерки, сообщает Goal.com со ссылкой на Le 10 Sport.

По информации источника, главный тренер «Королевского клуба» Зинедин Зидан лично заинтересован в 16-летнем футболисте и намерен использовать его на позиции нападающего.

На счету Шерки 3 гола и 2 результативных передачи в 12 матчах за основную команду «Лиона». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость француза в 20 миллионов евро.