«Реал» минутой молчания почтил память Коби Брайанта. Рамос вышел в майке баскетболиста

Игроки «Реала» на сегодняшней тренировке почтили память легенды «Лейкерс» Коби Брайанта.

Защитник и капитан мадридцев Серхио Рамос занимался в майке сборной США по баскетболу с 10-м номером, под которым выступал Брайант.

Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета. Ему был 41 год. Вместе с ним погибла его дочь Джанна, а также бейсбольный тренер колледжа Коста-Месы Джон Альтобелли, его жена и дочь. Всего на борту упавшего вертолета находились девять человек.

Пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Брайант считался одним из величайших баскетболистов всех времен.

Sergio Ramos wears Kobe Bryant's USA nation team jersey as Real Madrid paid tribute to Kobe with a minute's silence in training. pic.twitter.com/6JYxvj9dLL — Squawka News (@SquawkaNews) January 27, 2020

Звезда НБА Коби Брайант погиб при крушении вертолета. Подробности