«Реал Кастилья» Рауля переместилась на девятое место в сегунде B

«Реал Кастилья», возглавляемая Раулем, прервала серию из трех матчей подряд без побед. Мадридцы на своем поле обыграли «Райо Махадаонду» (3:1) в матче 6-го тура сегунды B и поднялись на 9-е место. «Кастилья» пропустила только 5 голов — это один из лучших результатов турнира.

Ранее сообщалось, что Рауль является одним из претендентов на пост главного тренера «Реала», который сейчас возглавляет Зинедин Зидан.

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