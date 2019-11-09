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«Реал» готов предложить за Погба 80 миллионов евро и Хамеса

16:46
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«Реал» намерен приобрести полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в зимнее трансферное окно. Мадридский клуб готов заплатить за 26-летнего француза 80 миллионов евро, а также права на полузащитника Хамеса Родригеса, сообщает As.

В летнее трансферное окно «Реал» уже пытался приобрести Погба. Манкунианцы были готовы расстаться с французом за 165 миллионов евро, но мадридцы не пошли на такие траты.

В текущем сезоне на счету хавбека «МЮ» 2 голевые передачи в 5 матчах АПЛ.

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