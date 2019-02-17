"Реал" дома уступил "Жироне", Рамос получил красную карточку

"Жирона" на выезде обыграла "Реал" (2:1) в матче 24-го тура чемпионата Испании.

Мадридский клуб открыл счет на 25-й минуте благодаря удару головой Каземиру после подачи Тони Крооса. После того, как Серхио Рамос сыграл рукой в своей штрафной, пенальти реализовал Кристиан Стуани. Победный мяч провел Кристиан Порту, который сыграл на добивании после сэйва Тибо Куртуа. В концовке матча Рамос получил вторую желтую карточку и покинул поле. На последних секундах Куртуа пришел на угловой и мог сравнять счет, но его удар головой был неточным.

"Реал" с 45 очками остается на третьем месте в чемпионате Испании. У "Жироны" 27 очков и 15-е место.

В следующем туре "Реал" на выезде сыграет с "Леванте", а "Жирона" примет "Реал Сосьедад".

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24-й тур

"Реал" - "Жирона" - 1:2 (1:0)

Голы: Каземиру, 25 (1:0). Стуани, 65 - с пенальти (1:1). Порту, 75 (1:2).

"Реал": Куртуа, Одриосола, Серхио Рамос, Варан, Марселу, Кроос, Каземиру, Себальос (Диас, 74), Васкес (Винисиус Жуниор, 58), Бензема, Асенсио (Бэйл, 66).

"Жирона": Буну, Хуанпе, Хонас Ромалью, Алькала, Порро (Лосано, 46), Гранель, Пере Понс (Алейкс Гарсия, 46), Дуглас Луис, Порту (Фернандес, 84), Рауль Гарсия, Стуани.

Предупреждения: Лосано, 48. Серхио Рамос, 64. Алькала, 86. Каземиру, 88.

Удаление: Серхио Рамос, 90.

Судья: Куадра Фернандес.

17 февраля. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу".

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