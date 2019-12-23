Райан Гиггз: «Бэйл находится в одном из самых больших клубов мира. Он выиграл все, чтобы справиться с критикой»

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз поддержал форварда «Реала» Гарета Бэйла.

— Он все еще очень любит игру и играет в нее — любит побеждать, любит забивать голы, любит создавать моменты, — приводит слова Гиггза Sky Sports News. — Критиака — это шум, который вы не можете контролировать, и он блокирует его.

Гарет находится в одном из самых больших клубов в мире, он выиграл четыре Лиги чемпионов, он выиграл все, чтобы справиться с критикой.