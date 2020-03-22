Рауль Навас и Фран Мерида нашли оригинальный способ обойти условия карантина

Партнеры по «Осасуне» Рауль Навас и Фран Мерида нашли способ обойти условие карантина, согласно которому нельзя проводить групповые тренировки. Футболисты, которые являются соседями, стали играть в футбол через ограду.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 331 578 человек. Умерших — 14 437, выздоровевших — 96 958. В России на данный момент 367 случаев заражения, один человек скончался. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, США, Германия, Иран.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется //

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Карантин в спорте