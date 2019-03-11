Рамос поддержал Солари и прокомментировал конфликт с Марселу

Защитник и капитан "Реала" Серхио Рамос в своем Твиттере выразил поддержку главному тренеру команды Сантьяго Солари, а также прокомментировал информацию о конфликте с игроком обороны "сливочных" Марселу на тренировке.
– Мы все обсудили с Марселу на тренировке. Это является частью нашей напряженной работы. Скорее это просто анекдот нашей повседневной жизни. Марселу как брат для меня, – написал Рамос. – Мы никогда не вмешиваемся в решения клуба по главному тренеру. Мы уважаем эту позицию и всегда поддерживаем тренера. Такие размышления, безусловно, являются отражением этого крайне разочаровывающего сезона. Но мы намерены работать и продолжать прогрессировать. Есть некоторые счастливчики, которые становятся частью клуба, а кто-то пройдет мимо него. Но "Реал" навсегда останется "Реалом". Один футболист не сделал "Реал" легендарным клубом. Историю клуба написали многие.
"Реал" занимает 3-е место с 51 очками в турнирной таблице чемпионате Испании после 27 туров.
СМИ: Марселу и Рамос поругались на тренировке
Did you have a confrontation with Marcelo?– Sergio Ramos (@SergioRamos) 11 марта 2019 г.
We have exchanges in every training session. It's part of working with pressure. But it’s just an anecdote like so many others that happen from day to day. @MarceloM12 is like a brother to me.