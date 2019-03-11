Рамос поддержал Солари и прокомментировал конфликт с Марселу

Защитник и капитан "Реала" Серхио Рамос в своем Твиттере выразил поддержку главному тренеру команды Сантьяго Солари, а также прокомментировал информацию о конфликте с игроком обороны "сливочных" Марселу на тренировке.

– Мы все обсудили с Марселу на тренировке. Это является частью нашей напряженной работы. Скорее это просто анекдот нашей повседневной жизни. Марселу как брат для меня, – написал Рамос. – Мы никогда не вмешиваемся в решения клуба по главному тренеру. Мы уважаем эту позицию и всегда поддерживаем тренера. Такие размышления, безусловно, являются отражением этого крайне разочаровывающего сезона. Но мы намерены работать и продолжать прогрессировать. Есть некоторые счастливчики, которые становятся частью клуба, а кто-то пройдет мимо него. Но "Реал" навсегда останется "Реалом". Один футболист не сделал "Реал" легендарным клубом. Историю клуба написали многие.

"Реал" занимает 3-е место с 51 очками в турнирной таблице чемпионате Испании после 27 туров.

СМИ: Марселу и Рамос поругались на тренировке