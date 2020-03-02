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Рамос ответил на выпады Пике

2 марта 2020, 05:37

Капитан «Реал» Серхио Рамос после матча 26-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (2:0) ответил защитнику каталонцев Жерару Пике. Он заявил, что в первом тайме увидел худшую версию мадридской команды на «Сантьяго Бернабеу».

— Комментарии Пике достойны уважения, — цитирует Рамоса Daily Mail. — Но я бы подписал сейчас контракт на то, чтобы побеждать в каждом класико, если это означает такую плохую игру в первом тайме, как он думает.

Жерар Пике: «В первом тайме была худшая версия «Реала», что я видел на «Бернабеу»

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