Рамос ответил на выпады Пике

Капитан «Реал» Серхио Рамос после матча 26-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (2:0) ответил защитнику каталонцев Жерару Пике. Он заявил, что в первом тайме увидел худшую версию мадридской команды на «Сантьяго Бернабеу».

— Комментарии Пике достойны уважения, — цитирует Рамоса Daily Mail. — Но я бы подписал сейчас контракт на то, чтобы побеждать в каждом класико, если это означает такую плохую игру в первом тайме, как он думает.

Жерар Пике: «В первом тайме была худшая версия «Реала», что я видел на «Бернабеу»