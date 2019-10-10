Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич может перейти в «Интер». Ранее игрок отмечал, что ему не нравится нынешнее положение в команде, когда он стал чаще оставаться в запасе, сообщает El Mundo Deportivo.

Контракт 31-летнего хорвата с «Барселоной» рассчитан до 2021 года. Портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 35 миллионов евро.

Ракитич перешел в «Барселону» в 2014 году из «Севильи». В сезоне-2018/19 на его счету 54 матча и 5 мячей. В этом сезоне он выходил на поле только в шести матчах, проводя в среднем на поле по полчаса.

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр