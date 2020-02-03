Ракитич хотел уйти из «Барселоны» в зимнее трансферное окно

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич после матча 22-го тура чемпионата Испании с «Леванте» (2:1) рассказал, что задумывался об уходе из команды. Он связывает это с экс-главным тренером команды Эрнесто Вальверде.

— Я думал о том, чтобы уйти в январское трансферное окно, — цитирует хорвата Marca — Отношения со штабом Вальверде были не самыми лучшими. Это плохие времена, но сейчас они в прошлом. Могу четко сказать, что были вещи, которые мне не нравились.