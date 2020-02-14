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Ракитич хотел бы играть в одной команде с Роналду

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Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич заявил, что хотел бы выступать в одной команде с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду. То же самое он сказал и о нападающем «ПСЖ» Неймаре.

— В первую очередь, я хотел бы иметь в своей команде Неймара, — цитирует хорвата AS. — Он должен решить, что лучше для него. Он мой большой друг, и я хочу видеть его счастливым. Когда он счастлив, он, несомненно, один из лучших игроков мира? Роналду? Конечно, я хотел бы играть в одной команде с ним. Это один из лучших игроков в истории. От его игры получаешь наслаждение. Посмотрите, что он сейчас делает в «Ювентусе». Я считаю его одним из лучших игроков в истории.

31-летний Иван Ракитич в текущем сезоне провел 26 матчей за «Барсу» и сделал три результативные передачи.

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