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Рафаэль Варан: «Игроки «Реала» потеряли нить слухов про Неймара»

10:39
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Защитник «Реала» Рафаэль Варан отметил, что в клубе не придавали большого значения слухам о возможном подписании нападающего «ПСЖ» Неймара. Бразильца прошлым летом связывали с интересом «Реала» и «Барселоны».

— Мы об этом особо не говорили, потому что были сосредоточены на начале сезона, — цитирует Marca Варана. — Каждый день появлялись новые сообщения. Мы даже потеряли нить того, что происходит вокруг Неймара.

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