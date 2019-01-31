Рабьо прекратил вести переговоры с "Барселоной" после покупки Де Йонга

23-летний французский полузащитник Адриен Рабьо перестал вести переговоры с "Барселоной" после того, как стало известно, что летом туда придет Френки Де Йонг, сообщает El Mundo Deportivo.

Отмечается, что игрок сослался на семейные обстоятельства. Ранее "Барселона" договорилась с Рабьо об условиях личного контракта. Его зарплата должна была составить 10 миллионов евро за сезон. Вдобавок, каталонский клуб предложил еще 10 миллионов в качестве подъемных. Однако мать и агент футболиста Вероника потребовала увеличить эту сумму до 15 миллионов.

Велика вероятность, что Рабьо уйдет из "ПСЖ" в качестве свободного агента, так как его контракт с парижским клубом заканчивается летом 2019 года. Игроком интересуются "Бавария", "Челси", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".