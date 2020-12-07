Пьянич недоволен игровым временем в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич выразил недовольство количеством игрового времени в клубе. На данный момент боснийский хавбек провел 11 матчей в чемпионате Испании и Лиге чемпионов, но при этом только дважды отыграл 90 минут, а всего в ла лиге у него набралась 171 минута игрового времени.

— Должен ли я играть чаще? Да, и я хочу этого, — цитирует La Gazzetta dello Sport Пьянича. — Честно говоря, я не понимаю причину этой ситуации. Понятно, что я хочу играть намного больше. Я знаю, что многое могу дать, и когда тренер звонит мне, я всегда отвечаю. Я справлялся хорошо, хорошо играл. Не знаю, что я еще могу сделать. Я тренируюсь, я готов к матчам.

Я не доволен и не могу быть доволен. Посмотрим, что будет, но я готов играть. Я тренируюсь и жду. Это очень деликатная ситуация.