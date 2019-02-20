Против "Райо Вальекано" заведено дело из-за расистского поведения болельщиков

Федерация футбола Испании завела дисциплинарное дело в отношении "Райо Вальекано" из-за поведения болельщиков команды. Как говорится на официальном сайте федерации, во время матча чемпионата страны с "Атлетико" (0:1) 16 февраля на трибунах появились флаги и баннеры оскорбительного и расистского содержания.

Дело открыто после обращения департамента по этике и безопасности, который счел неприемлемыми такое поведение фанатов, а ответственность за появление такой символики несет принимающая сторона.