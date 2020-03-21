Президент «Барселоны» Хосеп Мартия Бартомеу поставил перед собой цель продлить контракт с лидером команды Лионелем Месси в первую очередь, информирует AS. Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса руководство каталонцев намерено снизить зарплаты игрокам на 30 процентов.

Соглашение с 32-летнием аргентинцем рассчитано до лета следующего года. В контракте у него есть пункт, по которому может покинуть команду в конце текущего сезона. Месси хотел бы подписать соглашение до 2022 года с аналогичным пунктом.

Бартомеу покинет свой пост в следующем году, планируется, что контракт с Месси — один из последних его шагов. Ранее аргентинец неоднократно заявлял о желании остаться в команде.