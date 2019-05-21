Президент ла лиги призывает исключить "Ман Сити" и "ПСЖ" из Лиги чемпионов

Президент испанской ла лиги Хавьер Тебас призвал исключить из числа участников Лиги чемпионов "ПСЖ" и "Манчестер Сити". Ранее в СМИ появилась информация, что оба клуба могут столкнуться с санкциями УЕФА из-за проблем с финансовым fair play.

- Есть клубы, которые не беспокоятся о своих реальных доходах, потому что получают средства от государства, - цитирует The Guardian Тебаса. - Это вынуждает другие клубы вести экономику на грани. Это искажает баланс всей европейской футбольной структуры.

Это уже не спорт. Это уже не индустрия. Это больше похоже на игрушку государства. Дети играют с детьми, и вся система рушится. "Ман Сити" и "ПСЖ" вызывают инфляцию по всей Европе, потому что другие клубы хотят больше денег, чтобы конкурировать с ними.