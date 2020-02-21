Президент ла лиги назвал Карпина, Мостового и Смолова футбольными легендами. На русском

Президент ла лиги Хавьер Тебас высоко оценил бывших футболистов «Сельты» Валерия Карпина и Александра Мостового, а также нынешнего форварда команды Федора Смолова. В пятницу ла лига опубликовала коллаж с тремя российскими футболистами клуба из Виго, подписав его: «Смолов — новый царь «Сельты».

Тебас в комментариях к посту написал на русском языке: «Футбольные легенды».

Смолов перешел в «Сельту» на правах аренды в феврале этого года, провел на данный момент три матча и отметился голом в выездном матче с «Реалом» (2:2). Мостовой выступал в команде с 1996 по 2004 год и носил ее капитанскую повязку. Карпин защищал цвета «Сельты» с 1997 по 2002 год.