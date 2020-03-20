Президент ла лиги хочет, чтобы команды возобновили тренировки

Президент испанской ла лиги Хавьер Тебас попросил команды начать тренировки как можно скорее, сообщает Marca. Он хочет, чтобы игроки были готовы к матчам, если соревнования возобновятся в ближайшее время.

По самому оптимистичному сценарию чемпионат Испании возобновится 23 апреля. Осталось еще провести 11 туров. Отмененный чемпионат Европы позволяет это сделать в июне. По словам Тебаса, возобновления не будет до тех пор, пока в Испании не отменят режим чрезвычайного положения.

Ранее сообщалось, что если турнир не возобновится до 14 мая, матчи будут проводиться каждые 48 часов.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 244 517 человек. Умерших — 10 030, выздоровевших — 86 025. В России на данный момент подтверждено 199 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия, США.