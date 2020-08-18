Президент «Барселоны» заявил, что не собирается покидать свой пост

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу заявил, что не собирается покидать свой пост и намерен вывести команду из кризиса.

— Уйти в отставку — это самое простое решение, — цитирует Бартомеу Marca. — У нас спортивный кризис. Это не весь клуб в кризисе. Только спортивные результаты.

Я взял на себя определенные обязанности и намерен их исполнить. Так что не собираюсь уходить.

Эрик Абиаль сам изъявил желание покинуть команду. Это его личное решение.