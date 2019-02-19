Президент "Барселоны": "Месси некому заменить, за ним никого нет"

Президент "Барселоны" Хосеп-Мария Бартомеу не видит в обозримом будущем замены Лионелю Месси.

- Мы уже думаем об этом, но будущее пока еще далеко, - приводит слова Бартомеу Le Figaro. - Месси - молодой игрок, ему 31 год. Он хорошо выступает, его игра становится все лучше и лучше, я просто не понимаю, как он это делает! Его контракт длится до 2021 года, но я думаю, что он продолжит дальше свою карьеру. Но нам нужно думать о молодых талантах. Когда Месси уйдет, его будет некому заменить. За ним никого нет. Ни в "Барсе", ни где-либо еще. Каждый тренер будет думать над тем, как ему играть, но идея футбола "Барселоны" останется прежней.

В текущем сезоне Месси провел в составе сине-гранатовых 30 матчей, в которых забил 30 голов и отдал 17 результативных передач. После 24 туров "Барселона" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. "Блауграна" набрала 54 очка, ее ближайший преследователь "Атлетико" отстает на семь баллов.

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