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Президент «Барселоны»: «Куман решит, нужен ли ему Коутинью»

10:14
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Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу рассказал о будущем полузащитника каталонского клуба Филиппе Коутинью, выступающего в сезоне-2019/20 за «Баварию» на правах аренды.

— Новый главный тренер примет решение по Филиппе, — цитирует Sky Sports Бартомеу. — Если он посчитает, что Коутинью нужен команде, то он будет выступать за нас в следующем году.

Ранее Бартомеу подтвердил, что новым тренером «Барселоны» станет Роналд Куман.

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