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Презентация Смолова в качестве новичка «Сельты» пройдет во вторник

3 февраля 2020, 08:12
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Официальная презентация нападающего Федора Смолова в качестве новичка «Сельты» пройдет во вторник, 4 февраля, сообщает Мoiceleste.com. Испанский клуб арендовал 28-летнего россиянина у «Локомотива» до конца нынешнего сезона.

Смолов уже успел дебютировать за «Сельту» в официальном матче. Он вышел на замену в матче 22-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» (0:1) и провел на поле 12 минут.

Смолов начал с поражения, «Реал» установил новый рекорд

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