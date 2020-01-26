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Премьер-министр Испании осудил расистские оскорбления в адрес Иньяки Уильямса

26 января 2020, 18:52
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Премьер-министр Испании Педро Санчес отреагировал на расистские оскорбления в адрес нападающего «Атлетика» Иньяки Уильямса. Форвард пожаловался, что его оскорбили болельщики во время матча чемпионата Испании с «Эспаньолом» (1:1).

— Мы больше не можем терпеть такого рода расистское поведение, — написал в своем Twitter Санчес. — Футбол и спорт должны учить терпимости и уважению ко всем участникам.

На инцидент отреагировала полиция, которая ищет тех, кто использовал расистские выкрики, а «Эспаньол» проводит собственное расследование.

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