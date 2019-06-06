Предраг Миятович: "Нельзя требовать от Йовича 20 голов в первом же сезоне в "Реале"

Бывший игрок и менеджер "Реала" Предраг Миятович считает, что новичок мадридского клуба Лука Йович не будет сразу приносить пользу. "Реал" купил серба у франкфуртского "Айнтрахта" примерно за 60 миллионов евро.

– Я очень хорошо знаю Йовича. Это молодой бомбардир, но ему нужно дать время на адаптацию, – цитирует Cadena Ser Миятовича. – Он может быть полезен, но нельзя требовать от него 20 голов в первом же сезоне. "Реал" подписал игрока замены. Я не думаю, что Зидан его очень хорошо знает. Впереди еще много работы.