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Появились фотографии возможной формы «Реала» в сезоне-2020/21

25 октября 2019, 21:17
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В соцсетях появилось изображение возможного дизайна формы «Реала» в сезоне-2020/21.

Экипировка выполнена в белом цвете с серыми пятнами на лицевой стороне футболки, а по бокам виднеются три розовые полоски.

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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