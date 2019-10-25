Появились фотографии возможной формы «Реала» в сезоне-2020/21

В соцсетях появилось изображение возможного дизайна формы «Реала» в сезоне-2020/21.

Экипировка выполнена в белом цвете с серыми пятнами на лицевой стороне футболки, а по бокам виднеются три розовые полоски.

? Real Madrid 20-21 Home Kit Concept Revealed: https://t.co/eMYp6QqJIq — Footy Headlines (@Footy_Headlines) October 24, 2019

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