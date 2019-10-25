Появились фотографии возможной формы «Реала» в сезоне-2020/21
25 октября 2019, 21:17
В соцсетях появилось изображение возможного дизайна формы «Реала» в сезоне-2020/21.
Экипировка выполнена в белом цвете с серыми пятнами на лицевой стороне футболки, а по бокам виднеются три розовые полоски.
? Real Madrid 20-21 Home Kit Concept Revealed: https://t.co/eMYp6QqJIq— Footy Headlines (@Footy_Headlines) October 24, 2019
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