Стали известны потолки зарплат клубов ла лиги в сезоне-2019/20, сообщает Marca. Рассчитываются они на основе доходов, спортивных структур и ряда других факторов.

Самый высокий потолок — у «Барселоны». Он составляет 671,42 миллиона евро на футболистов и сотрудников клуба. Вторым идет «Реал», отстающий на 30 миллионов — 641,05.

Примечательно, что в прошлом сезоне отставание мадридцев составляло 66,5 миллиона.

В пятерку лидеров также входят «Атлетико» (384,5), «Севилья» (185,16) и «Валенсия» (170,16).

Самый низкий потолок — у «Гранады» (35,46), «Вальядолида» (32,03) и «Мальорки» (29,97).