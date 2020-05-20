Потери «Атлетико» из-за коронавируса составляют более 100 миллионов евро. Это 20 процентов бюджета клуба

«Атлетико» потерял более 100 миллионов евро из-за кризиса в связи с пандемией коронавируса, сообщает Marca.

По информации источника, эта сумма составляет примерно 20 процентов бюджета клуба на нынешний сезон. «Атлетико» потерял 15 миллионов евро на продаже билетов на шесть матчей, которые не были сыграны из-за приостановки сезона — речь о пяти встречах чемпионата Испании и одной игре в Лиге чемпионов.

По последним данным Worldometers, в Испании 278 803 случая заражения коронавирусом. Зафиксировано 27 778 летальных исходов, выздоровели 196 958 человек.