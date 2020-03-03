Полузащитник «Валенсии» Ферран Торрес вошел в список трансферных целей «Барселоны» на летнее трансферное окно, сообщает Goal.com со ссылкой на Mundo Deportivo.

По информации источника, «сине-гранатовые» готовы предложить за 20-летнего испанца 35 миллионов евро. Как сообщает издание, контракт Торреса с «летучими мышами» действует до конца июня 2021 года, футболист не намерен продлевать соглашение с нынешним клубом, в связи с чем, скорее всего, будет продан «Валенсией» ближайшим летом.

В сезоне-2019/20 на счету Торреса 5 голов и 6 результативных передач в 34 матчах за «Валенсию». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 20-летнего испанца в 40 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Реала», «Ювентуса» и дортмундской «Боруссии».