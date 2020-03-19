Полузащитник «Барселоны» Ракитич хочет вернуться в «Севилью» и закончить там карьеру

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич хочет вернуться в «Севилью» и завершить карьеру в этой команде, сообщает Calciomercato.

По информации источника, 32-летний хорват, чей контракт с каталонским клубом заканчивается в июне 2021 года, намерен уйти в «Севилью», за которую выступал с зимы 2011 года по лето 2014 года и выигрывал с командой Лигу Европы. Ранее сообщалось, что полузащитника может приобрести «Ювентус».

«Барселона» купила Ракитича у «Севильи» летом 2014 года за 18 миллионов евро. В сезоне-2019/20 на счету хорвата 4 результативных передачи в 31 матче. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.