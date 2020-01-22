Полиция пришла в штаб-квартиру «Малаги»

Сотрудники полиции зашли в штаб-квартиру «Малаги», сообщает NBC. Полицейские намерены получить документы по уголовному делу. Официально намерения их не потверждались, поскольку дело засекречено. Возможно, речь идет об иске акционеров клуба к основному владельцу катарцу Абдулла бин Нассеру Аль-Тани.

Аль-Тани стал владельцем «Малаги» в 2010 году.

В начале января «Малага» уволила главного тренера Виктора Санчеса. Ранее специалист был отстранен от работы после попадания в сеть интимного видео.