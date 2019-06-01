15:14 1 июня | Футбол — Испания

"Покойся с миром, брат". Рамос скорбит в связи со смертью Рейеса

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Защитник "Реала" и бывший партнер по команде полузащитника Хосе Антонио Рейеса, который сегодня погиб в ДТП, Серхио Рамос скорбит в связи со смертью испанского футболиста.

Рамос и Рейес выступали за "Реал" с 2006 по 2007 год. Вместе становились чемпионами Испании.

– Я сломлен и опустошен. У меня нет слов. Выражаю свою любовь и поддержку его семье. Мы всегда будем помнить тебя, друг. Покойся с миром, брат, – написал Рамос в Твиттере.

 

Бывший хавбек "Севильи" и "Арсенала" Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП

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