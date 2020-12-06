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Почеттино назвал трех игроков, которых хочет видеть в «Реале»

6 декабря 2020, 15:50
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Mundo Deportivo назвал футболистов, которых Маурисио Почеттино хотел бы видеть в «Реале».

В пятницу, 4 декабря, сообщалось, что руководство мадридского клуба начало переговоры с Почеттино по поводу должности главного тренера команды.

По данным источника, специалист сообщил, что хотел бы видеть в «Реале» Гарри Кейна, Деле Алли и Пауло Дибала. С первыми двумя игроками он уже работал, когда возглавлял «Тоттенхэм».

Контракты Кейна и Алли со шпорами рассчитано до лета 2024 года. Соглашение Дибалы с «Ювентусом» истекает в июне 2022 года, однако сообщалось, что стороны обсуждают продление контракта.

«Реал» после 11 туров примеры занимает 3 место в турнирной таблице, набрав 20 очков.

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