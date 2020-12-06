Почеттино назвал трех игроков, которых хочет видеть в «Реале»
6 декабря 2020, 15:50
Mundo Deportivo назвал футболистов, которых Маурисио Почеттино хотел бы видеть в «Реале».
В пятницу, 4 декабря, сообщалось, что руководство мадридского клуба начало переговоры с Почеттино по поводу должности главного тренера команды.
По данным источника, специалист сообщил, что хотел бы видеть в «Реале» Гарри Кейна, Деле Алли и Пауло Дибала. С первыми двумя игроками он уже работал, когда возглавлял «Тоттенхэм».
Контракты Кейна и Алли со шпорами рассчитано до лета 2024 года. Соглашение Дибалы с «Ювентусом» истекает в июне 2022 года, однако сообщалось, что стороны обсуждают продление контракта.
«Реал» после 11 туров примеры занимает 3 место в турнирной таблице, набрав 20 очков.
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