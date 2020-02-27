Почему у «Сельты» нет опции выкупа Смолова. Объясняет Герман Ткаченко

Глава компании ProSportsManagement Герман Ткаченко в большом интервью «СЭ» отметил, что в «Сельте» сожалеют по поводу отсутствия в арендном соглашении нападающего Федора Смолова опции выкупа.

Права на футболиста принадлежат «Локомотиву», а договор аренды будет действовать до 30 июня 2020 года.

— «Локомотив» настаивал на том, чтобы опцию выкупа в контракт не включать?

— Вопрос правильный, но «Локомотив» ни на чем не настаивал. «Сельта» хотела опцию выкупа, предложила порядка 8 плюс миллионов евро. «Локо», понятное дело, требовал больше. Оставались сутки.

— До закрытия окна?

— Да. Понимал, что если не договоримся за час, то «Сельта» просто перейдет к опции номер два. Я считаю своим менеджерским достижением то, что убрал этот вопрос, а не застрял на нем.

Конечно, в «Сельте» немного сожалеют, что нет пункта о выкупе, но придет время, и можно будет в спокойной обстановке все решить. Поэтому даже в заявлении «Сельты» есть большая благодарность нашей компании за эффективность и профессионализм. Сделку закрыли за 18 часов — непростую, международную.

Скажу так: если «Сельта» будет хотеть оставить Смолова и предложит за него справедливую цену, мы будем стараться сделать все для этого. Надеюсь, Смолов останется в Испании. (Отдел футбола)

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