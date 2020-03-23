Пике почеканил рулон туалетной бумаги ракеткой, приняв вызов Рублева
23 марта 2020, 14:34
Защитник «Барселоны» Жерар Пике почеканил рулон туалетной бумаги теннисной ракеткой.
Испанский футболист принял вызов российского теннисиста Андрея Рублева. Пике является организатором Кубка Дэвиса.
Thanks @AndreyRublev97 ??— Gerard Piqu? (@3gerardpique) March 23, 2020
Your turn! @marcmarquez93 @cesc4official @DjokerNole @Carles5puyol #StayHome #20TouchChallenge pic.twitter.com/INX8OWMFnE
Испанец бросил вызов экс-футболистам Сеску Фабрегасу и Карлесу Пуйолю, мотогонщику Марку Маркесу и теннисисту Новаку Джоковичу.
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