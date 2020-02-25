Защитник «Барселоны» Жерар Пике в преддверии мачта 1/8 Лиги чемпионов с «Наполи» рассказал, что в сравнении с уникальностью Диего Марадоны отдает предпочтение стабильной игре Лионеля Месси.

Марадона выступал за «голубых» с 1984 по 1991 года. С ними он дважды становился чемпионом Италии (сезоны 1986/1987, 1989/1990).

— О Марадоне уже все сказано, он уникальный игрок, который многое отдал спорту, — приводит пресс-служба клуба слова Пике. — Он был и в «Барселоне», и в «Наполи». Он запомнится навсегда. Однако, если вы попросите меня сравнить Марадону и Лео, я выбираю постоянность Месси, с которым он творит свою магию на протяжении многих лет.

Я не разговаривал с Лео об игре на Сан-Паулу. Но он, безусловно, будет рад сыграть на новом стадионе. Это важно для него и его истории.

Главное же — уехать оттуда с хорошим результатом.