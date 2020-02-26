Пике избежал серьезной травмы и сыграет с «Реалом» в воскресенье

Защитник «Барселоны» Жерар Пике избежал серьезной травмы в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи» (1:1), сообщает Sport.es.

В концовке встречи с неаполитанцами 33-летний Пике повредил левый голеностоп и был заменен. Возникли опасения, что футболист получил серьезную травму, однако, как сообщает источник, игрок, покидая стадион, сообщил, что с ним все в порядке и ничто не грозит его участию в матче против «Реала» в ближайшее воскресенье.

Матч 26-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Барселона» состоится в воскресенье, 1 марта, в 23.00 по московскому времени.