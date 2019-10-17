Пике и Дембеле «присоединятся» к забастовке в Каталонии

Защитник «Барселоны» Жерар Пике и нападающий Усман Дембеле пропустят завтрашнюю тренировку из-за напряженной ситуации в Каталонии, информирует AS. Ранее планировалось, что игроки будут тренироваться по индивидуальной программе в пятницу. Занятие перенесено на утро субботы.

В Каталонии продолжаются акции протеста в связи с тем, что ряд лидеров движения за независимость региона получили тюремные сроки. Из-за этого, как сообщалось ранее, может быть перенесен матч «Барселона» — «Реал».

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр