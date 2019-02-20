Пике атакует баскетбольный "Реал"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике прокомментировал финал Кубка Испании по баскетболу. В нем каталонцы обыграли "Реал" со счетом 94:93 в овертайме.

– Судья допускал ошибки в пользу "Реала", – цитирует A Bola Пике. – Если бы судья не ошибался, "Барселона" спокойно выиграла бы в основное время. "Реал" часто создает шум – это обычное дело. Они всегда так поступают. К счастью, у "Реала" нет команды по хоккею или гандболу – не приходится еще и там это наблюдать. Они всегда используют одну стратегию – жалуются. А потом случается такое, как в игре с "Атлетико" – судьи им помогают. И все молчат.