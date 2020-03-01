Перес провел встречу с Зиданом

Президент «Реала» Флорентино Перес провел встречу с главным тренером мадридского клуба Зинедином Зиданом, сообщает Marca.

Он выразил поддержку тренеру команды после поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов от «Манчестер Сити» (1:2). Также они обсудили предстоящий принципиальный матч против «Барселоны». Французский специалист пообещал ближайшее время исправить ситуацию.

На данный момент «сливочные» занимают второе место в турнирной таблице, отставая от «Барселоны» на 2 очка.