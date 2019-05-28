Перес назвал Роналду лучшим игроком, которого он подписал для "Реала"

Президент "Реала" Флорентино Перес высоко оценил игру бывшего форварда команды Криштиану Роналду. Сейчас он выступает за "Ювентус". Президент заявил, что португалец покинул команду не из-за наказания за налоговые нарушения, за которые он получил условный срок. Ранее сообщалось, что "Реал" отказался помочь ему выплатить штраф налоговым органам Испании, что и стало причиной ухода.

- Думаю, он уже довольно ясно дал понять, что хотел получить новые вызовы, - цитирует президента Marca. - За девять лет в "Реале" он никогда не создавал никаких проблем. Никогда не опаздывал. Думаю, что он лучший игрок, которого я подписал для "Реала". У меня всегда были отличные отношения с ним. У меня никогда не было проблем с ним, даже по поводу денег. Мы никогда не обсуждали его долг по налогам. Говорили ли я с ним после перехода в "Ювентус"? Я не обсуждаю эти личные вопросы.

34-летний Криштиану Роналду в составе "Реала" дважды стал чемпионом Испании, четыре раза выиграл Лигу чемпионов, по два раза - Кубок и Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА. Трижды выиграл клубный чемпионат мира.

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