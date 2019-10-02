Пау Торрес продлил контракт с «Вильярреалом»
«Вильярреал» продлил контракт с защитником Пау Торресом. Новое соглашение с 22-летним воспитанником клуба рассчитано до 2024 года, сообщает официальный сайт команды.
В новом соглашении прописана сумма отступных в размере 50 миллионов евро. При этом с 2022 года увеличится зарплата футболиста, а сумма отступных — до 75 миллионов.
Прошлый сезон Пау Торрес провел в аренде в «Малаге». В нынешнем сезоне он сыграл 7 матчей в чемпионата Испании.
Toda una vida en la #CanteraGrogueta ?, por eso el #Villarreal y @pauttorres tenemos una fant?stica noticia que daros hoy...— Villarreal CF (@VillarrealCF) October 2, 2019
???#PAU2024!!!
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