Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    Испания

Пау Торрес продлил контракт с «Вильярреалом»

17:30
Теги:

«Вильярреал» продлил контракт с защитником Пау Торресом. Новое соглашение с 22-летним воспитанником клуба рассчитано до 2024 года, сообщает официальный сайт команды.

В новом соглашении прописана сумма отступных в размере 50 миллионов евро. При этом с 2022 года увеличится зарплата футболиста, а сумма отступных — до 75 миллионов.

Прошлый сезон Пау Торрес провел в аренде в «Малаге». В нынешнем сезоне он сыграл 7 матчей в чемпионата Испании.

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир