Отец Неймара опроверг информацию о переговорах с "Барселоной"

Отец нападающего "ПСЖ" Неймара опроверг информацию о поездке в "Барселону" для переговоров о переходе сына в каталонский клуб. Ранее сообщалось, что 27-летний бразилец не покинет парижан в летнее трансферное окно.

– Встреча с "Барселоной"? Нет, я останусь в Бразилии до конца Кубкка Америки с моим сыном, а затем мы вернемся в Париж, – цитирует отца Неймара FOX Sports.com.br.

Неймар перешел в "ПСЖ" из "Барсы" в 2017 году за рекордные 222 миллиона евро. Большую часть прошлого сезона он пропустил из-за травм, проведя во всех турнирах 28 матчей и забив 23 мяча.