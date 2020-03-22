Отец нарушившего условия карантина Йовича: «С Лукой обращаются как с преступником»

Милан Йович, отец нападающего «Реала» Луки Йовича, считает недоразумением нарушение его сыном карантина. Форвард нарушил условия карантина из-за коронавируса, отправившись из Испании в Сербию.

— Он сдал два теста, оба были отрицательными, — цитирует Puls Йовича-старшего. — И случилось недоразумение. Он не знал, что не может покидать страну. Он думал, что если тест отрицательный, то может спокойно уехать. Сейчас же с ним обращаются как с преступником. Ну, отправьте его в тюрьму. Я бы согласился с теми, кто его критикует, но если бы он был виновен. А он приехал в Белград и остался дома. Фотографии с вечеринок, которые опубликованы, были сделаны несколько месяцев назад в Испании. Он просто хотел провести время со своими близкими. Он даже готов помочь финансово стране, он хочет помочь сербскому народу.

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