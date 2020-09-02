Отец Месси: «Лео будет тяжело остаться в «Барселоне»
13:39
Хорхе Месси, отец нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, прибыл в Каталонию и дал комментарий журналистам.
— Лео будет тяжело остаться в «Барселоне», — приводит El Chiringuito слова отца форварда.
Ранее сообщалось, что Месси-старший прибыл в Барселону для переговоров с президентом «сине-гранатовых» Жозепом Бартомеу. По информации СМИ, Лионель Месси близок к уходу из «Барселоны», основным претендентом на игрока является «Манчестер Сити».
? BOMBAZO del padre de MESSI:— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 2, 2020
?? «Leo lo tiene DIF?CIL PARA QUEDARSE en el BAR?A».
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