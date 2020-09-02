Отец Месси: «Лео будет тяжело остаться в «Барселоне»

Хорхе Месси, отец нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, прибыл в Каталонию и дал комментарий журналистам.

— Лео будет тяжело остаться в «Барселоне», — приводит El Chiringuito слова отца форварда.

Ранее сообщалось, что Месси-старший прибыл в Барселону для переговоров с президентом «сине-гранатовых» Жозепом Бартомеу. По информации СМИ, Лионель Месси близок к уходу из «Барселоны», основным претендентом на игрока является «Манчестер Сити».