Отец Дениса Черышева рассказал о состоянии сына. В «Валенсии» заболело 25 человек

Дмитрий Черышев, отец нападающего «Валенсии» Дениса Черышева, сообщил «СЭ», что его сына нет в числе 10 игроков испанской команды, чей тест на коронавирус дал положительный результат. По данным Marca, всего в «Валенсии» — 25 заболевших.

— У Дениса все хорошо, отлично. Он тренируется в домашних условиях, выполняет задания, которые клуб раздал игрокам на время карантина. Он не болеет коронавирусом, — сказал Черышев-старший.

В текущем сезоне 29-летний Черышев провел 22 матча, забил 3 гола и сделал одну результативную передачу.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 602 262 человек. Умерших — 27 889, выздоровевших — 131 854. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

Marca: в «Валенсии» болеют 10 игроков и 15 членов персонала

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