«Бетис» выиграл у «Осасуны»

«Осасуна» на своем поле проиграла «Бетису» (0:2) в матче 12-го тура чемпионата Испании.

В составе гостей голы забили нападающий Борха Иглесиас и защитник Хуан Миранда.

«Бетис» с 15 очками занимает 8-е место в турнирной таблице ла лиги. «Осасуна» — 11 баллов и 18-я строчка.

Чемпионат Испании. Лига 1

12-й тур

«Осасуна» — «Бетис» — 0:2 (0:0)

Голы: Борха Иглесиас, 76 (0:1). Миранда, 90+1 (0:2).

«Осасуна»: Эррера, Ронкалья, Дав.Гарсия, Эрнандес, Иньиго Перес (Видаль, 80), Брашанац (Ойер, 46), Торрес, Р.Гарсия (Барха, 73), Монкайола, Будимир, Гальего (Кальери, 66).

«Бетис»: Хоэль Роблес, Виктор Руис, Бартра, Алекс Морено, Эмерсон, Гуардадо (Миранда, 82), Фекир (Сидней, 90+2), Виллиам Карвалью, Родригес, Лорен Морон (Борха Иглесиас, 72), Руибаль (Хоакин, 82).

Предупреждения: Эрнандес, 29. Брашанац, 32. Иньиго Перес, 43. Виктор Руис, 51. Лорен Морон, 63.

Судья: Эрнандес Эрнандес.

6 декабря. Памплона. Стадион «Эль Садар».